Kommandørkorset fik ministerpræsident til at vokse

KIEL: Ministerpræsident Daniel Günther har fået overrakt Dannebrogsordenens kommandørkors i forbindelse med dronning Margrethes besøg i Slesvig-Holsten.

- En orden betyder noget. Meget endda. Du føler, at du vokser cirka 20 centimeter, når du får et sådan hædersbevis, og det er jo en orden til hele Slesvig-Holsten. Et bevis på de tætte bånd, som vi har mellem Slesvig-Holsten og Danmark. I virkeligheden burde vi alle være 20 centimeter højere i Slesvig-Holsten, siger Daniel Günther, mens det lille symbol på at have fået kommandørkorset sidder på hans venstre bryst.

- Men hendes majestæts besøg er vigtigere end en orden. Besøget er et tegn på respekt fra det officielle Danmark til hele Slesvig-Holsten. En anerkendelse af godt et samarbejde i regionen mellem det tyske flertal og det danske mindretal, siger Daniel Günther.

Han fortsætter med at beskrive den folkefest, som dronningens besøg er starten på, fejringen af 100-året for grænsedragningen.

- Der er meget symbolik i hendes besøg. Det viser, hvordan venskabet er vokset mellem landene. Hele verden ser på vores delstat og grænseområdet, fordi forholdet mellem flertal og det danske mindretal er så godt. Vi er forbilleder, fordi vi lever fredeligt sammen. Og det fejrer vi næste år.