RENDSBURG: Politiet finkæmmer for øjeblikket et område i Prinzenmoor sydvest for Rendsburg. Muligvis er liget af en forsvundet mand gemt på stedet. Den 62-årige, hjemløse Wolfgang Fürst blev sidst set i oktober 2017. Myndighederne frygter, han er blevet offer for en forbrydelse.

Under eftersøgningen fandt politiet nogle knogler. Men i dag meddelte politiet, at knoglerne var gamle og intet har med sagen at gøre.

/SHZ