Knivdrama i flygtningelejr blev hemmeligholdt

Sindene er i oprør, efter myndighederne tilsyneladende bevist har undladt at informere offentligheden om et drabsforsøg i en flygtningelejr i det centrale Slesvig-Holsten.

BOOSTEDT: I flygtningelejren i Boostedt ved Segeberg i det centrale Slesig-Holsten har der været et blodigt knivdrama. Men hverken politikere, politi eller retsvæsnet har nævnt voldsepisoden med et ord. Heller ikke da Slesvig-Holstens indenrigsminister Hans-Joachim Grote i denne uge deltog i et borgermøde i Boostedt om flygtningesituationen, blev episoden omtalt. Nu er der opstået mistanke om, at tavsheden bunder i ønsket om ikke at bringe ny næring til en i forvejen ophidset stemning.

I den kommende uge kommer landdagen i Kiel til at befatte sig med sagen, fordi det højrenationale parti, Alternative für Deutschland, vil rejse en forespørgselsdebat.

De involverede har vidt forskellige forklaringer på deres tavshed.

- Der tale om en uafsluttet sag. Som leder af efterforskningen er det statsadvokaturen, der beslutter, om offentligheden skal informeres, siger indenrigsminister Hans-Joachim Grote.

Hertil svarer talsmanden for statsadvokaturen i Kiel, Axel Bieler:

- Anklagemyndigheden beslutter ikke, hvad indenrigsministeren må udtale sig om. Det bestemmer han selv. Hvis ministeriet havde forespurgt hos statsadvokaturen, ville vi have kunnet afstemme, hvilke ting der kunne offentliggøres.