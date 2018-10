BRUNSBÜTTEL: Et portugisisk skib har formentlig ledt omkring et ton urenset spildevand ud i tysk farvand. Det mener marinepolitiet i Brunsbüttel i det sydvestligste Slesvig-Holsten. En kontrol fredag afslørede, at det dårligt vedligeholdte skib ledte vandet fra blandt andet toiletterne urenset direkte ud i havet.

Den ledende maskinmester er sigtet i sagen. Han skal derfor lægge en kaution på 800 euro, inden rejsen kan gå videre.

/SHZ