Klimaaktivister varsler ny protest mod krydstogter

KIEL: Slesvig-Holstens krydstogtmodstandere fortsætter deres aktioner. I pinsen lykkedes det gennem seks timer aktivisterne at forhindre krydstogtskibet Zuiderdam i at forlade havnen i Kiel ved at placere små gummibåde foran fartøjets stævn. Nu er der anmeldt en ny demonstration i Kiel førstkommende lørdag. Her regner arrangørerne med omkring 200 deltagere.

Rammerne omkring demonstrationen er endnu ikke besluttet. Således har myndighederne ikke taget stilling til, hvilken rute demonstranterne får lov til at benytte og i hvilket tidsrum, krydstogtmodstanderne må gå på gaden. Men en ting er sikker:

- Vi vil være massivt til stede, forklarer pressemedarbejder Oliver Pohl fra politiet i Kiel.

På lørdag anløber hele tre krydstogtskibe med i alt omkring 25.000 passagerer Kiel. Hertil kommer de mange tusinde passagerer på færgerne mellem Slesvig-Holsten og Skandinavien.

- Vi vil få folk til at huske aktionen i pinsen og bevise, at Kiel ikke er et sikkert sted for krydstogtskibe, siger klimaaktivisten Julia Schröder.

Aktivisterne mener, krydstogtskibe udgør en trussel mod klimaet. Samtidig forpester skibene i deres øjne den lokale luft, fordi skibenes motorer også er i drift i havnen. Det sker for at opretholde energiforsyningen ombord.

Havnen i Kiel har indstillet offentliggørelsen af datoer, hvor krydstogtskibe ankommer og stævner ud.