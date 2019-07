Katastrofal skovbrand er delvist under kontrol

LÜBTHEEN: Efterhånden er det lykkedes at få kontrol over en katastrofal skovbrand i den nordtyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. På et tidspunkt stod 1200 hektar cirka 60 kilometer syd for delstatens hovedstad, Schwerin, i flammer, men onsdag er brænder det kun på cirka 700 hektar.

- Vi har styr på ilden, forklarer, sagte Stefan Sternberg, der er landråd (amtmand) i Ludwigslust-Parchim til tv-stationen ZDF.

Den positive udvikling skyldes en kombination af køligere vejr og ny taktik i forbindelse med slukningsarbejdet. Hidtil har brandfolkene været forhindret i at bevæge sig ind i skoven. Den har nemlig været øvelsesterræn for tysk militær lige siden kejserrigets dage. Derfor er der efterladt enorme mængder til dels svær ammunition i området, der konstant rystes af voldsomme eksplosioner.

Soldater fra forbundsværnet er nu trængt ind i skoven i pansrede mandskabsvogne. Med dem rydder de tilgroede skovveje, hvor mængden af efterladt ammunition må formodes at være beskeden. Ad disse veje kan brandfolkene nå frem til flammerne og bekæmpe dem. Det skriver mediehuset svz.de.