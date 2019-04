Katastrofal invasion af biller truer nordtyske skove

KIEL: Det største katastrofe for skovene i de seneste årtier. Så dramatisk betegner chefen for de slesvig-holstenske skovejeres sammenslutning situationen i et interview med mediehuset SHZ. Jens Fickendey-Engels bekymring skyldes den sidste års ekstremt tørre sommer kombineret med en voksende bestand af barkbiller.

Barkbiller kan i værste fald ruinere skovejerne. Synlige spor efter skadedyret får alt efter angrebets omfang træets værdi til at dale med mellem 30 og 75 procent. Samtidig er barkbillen smittebærer. Den kan nemlig medbringe svampesporer, der blandt andet udløser elmesyge.

Mange træer er fortsat svækkede efter den tørre sommer i 2018 Derfor er de særligt sårbare over for barkbillernes angreb.

- Også i Slesvig-Holsten forventer vi, at barkbillerne vil formere sig massivt i 2019, forklarer Jens Fickendey-Engels til mediehuset.

Især fyrretræ er truet af barkbillerne. Ganske vist udgør fyrretræet kun cirka 15 procent af den slesvig-holstenske træbestand. Men til gengæld er netop fyr rygraden i mange skoves økonomi.

Situationen forværres af, at der i år atter er kommet for lidt regn. Skovejernes sammenslutning forventer derfor, at det kan blive nødvendigt med økonomisk støtte fra det offentlige til de hårdest ramte producenter.