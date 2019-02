Kassevogn blev skåret midt over ved sammenstød

TARP: Som ved et mirakel kom ingen alvorligt til skade ved en voldsom trafikulykke mandag morgen på landevejen mellem Tarp og Wanderup lige syd for Flensborg. Her kørte en Audi bogstavelig talt tværs gennem en kassevogn, der drejede ud på landevejen. I den tætte tåge havde kassevognens fører formentlig overset personbilen.

Kassevognen blev skåret i to dele og vragstumper blev slynget rundt i hele området. Alligevel kom ingen af de to personer i kassevognen alvorligt til skade. Chaufføren i Audien fik lettere kvæstelser.

/SHZ