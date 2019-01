Kasse med gamle nazivåben blev fundet ved strand

VÅBENLAGER

HÖKHOLZ. Strandgæster fandt i weekenden et større lager af våben fra anden verdenskrig ved stranden i Hökholz vest for Eckernförde. Her havde vind og vand fritlagt dele af en skrænt, hvor de forbipasserende undrede sig over synet af noget mystisk, rødt materiale.

Det røde var rust, der stammede fra en kasse fyldt med pistoler og ammunition. Pistolerne var først og fremmest af typen Walther P38, der var standard som sidevåben for ordonnanser og officerer i den tyske værnemagt. Men ifølge finderen befandt der sig formentlig også sovjetiske pistoler at mærket Tokarev i kassen, der foruden våbnene også indeholdt magasiner og den tilhørende ammunition. Det skriver mediehuset SHZ.

Formentlig var ammunitionen farligere end selve våbnene. For selvom de i første omgang var pakket forsvarligt ned i en trækiste, havde fugten dog i årenes løb fået pistolerne til at ruste i en grad, så de ikke længere kunne skyde.

Den ærlige finder tilkaldte straks politiet. Med hjælp fra ammunitionsryddere lykkedes det af få våbnene gravet helt fri og fjernet på forsvarlig vis.

Hvem har gemt våbnene af vejen og hvornår? Svaret på det spørgsmål er uvist. Et kvalificeret gæt er dog, at pistolerne har ligget på stedet siden afslutningen af anden verdenskrig og muligvis er gravet ned at tyske tropper, der i maj 1945 bogstavelig talt måtte erkende, at slaget var tabt.