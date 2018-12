Kaotisk år for Hamborg Lufthavn

Hamborg. Tusindvis af passagerer, der har benyttet sig af Hamburg Airport i 2018 blev en frustration rigere. Ifølge talskvinde Janet Niemeyer måtte der frem til midten af december aflyses 1438 afgange og 1449 landinger. Tallene har påvirket lufthavnen så drastisk, at ledelsen for første gang satte sig ned og udarbejdede en statistik for området. Derfor er det heller ikke muligt at sammenligne helt 1:1 med andre år. Lufthavnens største aktør, Lufthansa, har aldrig tidligere oplevet et så kaotisk år. - Globalt set har vi haft 18.000 aflysninger. Det er langt flere end normalt, siger talsmand Manfred Weber. Som hovedårsag nævner han forårets hyppige uvejr. Det strakte sig over flere uger. Personale, der skal tage sig af flysikkerheden, kunne ikke følge med opgaverne. Der manglede flyledere, og der var ikke ledig kapacitet, beklager talsmanden. Desuden sørgede strejker, manglende personale og for stor trafik i luftrummet over Hamborg for færre landende og startende fly.