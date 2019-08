Kaos ved grænsen: På kort tid skete der tre trafikuheld

ELLUND Hele tre gange gik det mandag galt med trafikuheld på motorvej A7 lige syd for den dansk-tyske grænse ved Ellund.

Først mistede en 31-årig dansk kvinde herredømmet over sin bil ved afkørsel Harrislee og ramte midterrabatten. Kvinden blev bragt til sygehuset i Flensborg med lettere kvæstelser.

Ved middagstid påkørte en kvindelig trafikant en bil med campingvogn i nordgående retning umiddelbart før grænsen. Ingen kom til skade.

Under oprydningen efter dette uheld skete så den tredje påkørsel. En svensk campingbus med kurs mod nord kørte direkte op i en lastbil, der ventede ved den danske grænsekontrol. Bussen blev klemt ind under bussen. De to svenskere ombord slap som ved et mirakel fra sammenstødet uden skrammer. Bussen blev totalskadet.

/SHZ