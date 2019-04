Kaos i dansk inddrivelse driver kvinde fra Flensborg ud i fattigdom

FLENSBORG: Det danske inddrivelsessystems sammenbrud har skabt alvorlige problemer for en fraskilt kvinde fra Flensborg. Efter parrets skilsmisse i 2010 flyttede hendes eksmand nemlig til Danmark. I de efterfølgende ti år har eksmanden undladt at at betale hustrubidrag og børnepenge, som den 45-årige og parrets to, fælles børn ellers var blevet tilkendt af de tyske myndigheder. Det skriver avisen Flensburger Tageblatt.

For kvinden har konsekvensen været, at hun har været henvist til kommunal hjælp. Flensborgs kommunekasse har nemlig lagt ud for eksmanden og betalt en såkaldt minimumsydelse. Den er dog væsentlig mindre end det beløb, eksmanden var blevet pålagt at betale.

Kommunen har forsøgt at bistå kvinden med at få de danske myndigheder i tale. Trods flere henvendelser er der dog intet sket.

- Igen og igen blev jeg blot holdt hen, siger kvinden til avisen.

Ingen lokale advokater har været villige til at tage kvindens sag. Et advokatkontor bekræfter over for Tageblatt, at inddrivelse af børnepenge og hustrubidrag i udlandet er sager, som mange sagførere afviser at påtage sig. Anstrengelserne står simpelthen ikke mål med honoraret.