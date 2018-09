Kanal bliver udbygget for milliarder

KIEL: Kieler-kanalen mellem Østersøen og Nordsøen åbnede i 1895, og efterhånden er de mere end 100 år gamle sluser på den 98,6 kilometer lange strækning mellem Kiel og Brunsbüttel blevet et symbol på, hvordan Tyskland misligholder infrastrukturen. Det er nemlig forbundsrepublikken, der har ansvaret for denne og andre, vigtige vandveje.

Sparer 450 kilometer

Kieler-kanalen er afgørende for handlen mellem øst og vest. Den sparer skibene for en omvej på 450 kilometer nord om Skagen. I 2017 passerede omkring 30.300 fartøjer strækningen, hvor der blev transporteret samlede skibsladninger på næsten 87 millioner ton.

Ikke kun skibene men også dyrelivet bliver der taget hensyn til i forbindelse med moderniseringen.

De totalfredede og udrydningstruede hugorme nyder at sole sig blandt de sorte sten på kanalens nordlige bred. Så her har kanal- og skibsfartsforvaltningen etableret en halv hektar med indhegnede terrarier, hvor det nordligste Europas eneste giftslange kan leve et ubekymret luksusliv. Slangerne kan nemlig ikke slippe ud af indhegningerne og dermed blive udsat for de farer, som lurer i omgivelserne.

-Til gengæld kan musene slippe ind, forklarer Jörg Brockmann, der er projektleder på kanalbyggeriet.

Hermed er hugormene er sikret næring. Og i forbindelse med byggeprojektet bliver dyrene løbende indsamlet og derefter sat ud i terrarierne.