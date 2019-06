Kæntret vejafgift bringer hundreder af job i fare

FLENSBORG: Generelt vakte det stor tilfredshed i Flensborg, at den tyske regering efter en afgørelse fra EU-domstolen må opgive planerne om motorvejsafgift. Byen frygtede nemlig afgiftens konsekvenser for turisme og grænsehandel. Men en enkelt tvivl nager. Hvad kommer det til at betyde for beskæftigelsen på Tysklands centrale motorregister, der holder til i Flensborg?

Sidste år blev det nemlig meldt ud, at der skulle oprettes 700 nye stillinger i forvaltningen, der hermed ville komme til at omfatte cirka 1700 personer. Men en del af de nye medarbejdere skulle administrere den kommende vejafgift, der nu bliver droppet.

Avisen Flensburger Tageblatt har forgæves forsøgt at få en kommentar fra trafikministeriet i Berlin, om udvidelsen bliver helt eller delvist droppet. Heller ikke selve motorregistret har ønsket at udtale sig.

Dog finder en del af de nye stillinger under alle omstændigheder formentlig vej til Flensborg. Administrationen af motorvejsafgiften var nemlig kun et af seks delområder, der ifølge den oprindelige plan skulle flyttes til Tysklands nordligste storby.

- Så på rådhuset går vi fortsat ud fra, at der bliver behov for flere medarbejdere på motorregistret. Men konsekvenserne af EU-domstolens afgørelse kender vi fortsat ikke, siger Flensborg Kommunes talsmand Clemens Teschendorf til avisen.