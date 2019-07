Kæmpehærværk ved Hamborg Lufthavn: Også danske biler er ødelagt

HAMBORG: Efterhånden er der indløbet 210 anmeldelser i forbindelse med det voldsomme hærværk mod biler i området ved lufthavnen i Hamborg. Hærværket er stort set kun gået ud over biler med nummerplader fra områder uden for Hamborg. Også en del danskere er blevet ramt og har for eksempel fået lakeringen beskadiget eller dækkene skåret op.

Politiet har en klar formodning om, at irriterede, lokale står bag. Mange passagerer vælger nemlig at efterlade deres køretøjer på det offentlige vejnet for at spare gebyrerne til lufthavnsparkeringen. Bilerne lægger herefter i dage eller uger beslag på de i forvejen få parkeringspladser, der står til rådighed for borgerne i området.

Det har tidligere udløst klager fra borgerne i området omkring Fuhlsbüttel og Langenhorn, hvor lufthavnen er placeret.

Politiet har foreløbig ingen spor, men er blandt andet i færd med at tjekke videoer fra overvågningskameraer.

/SHZ