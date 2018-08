Kæmpe sportshotel på vej i Flensborg

- Innovative hotelkoncepter er et marked i vækst. Dette projekt er enestående i hele Tyskland. Sådan lød den begejstrede kommentar fra Frank Berens, der er projektleder for hotelaktiviteter hos delstatens center for erhvervsfremme og teknologiudveksling.

FLENSBORG: Et nyt idrætshotel med sportshal, wellnesscenter, cirka 120 værelser samt restaurant kan være på vej i Flensborg. Her har planudvalget taget første skridt frem mod en godkendelse. Det beretter avisen, Flensburger Tageblatt.

- Ved den første præsentation blev der også stillet mindst 30 lejligheder i udsigt. Dem er der ikke længere tale om. Så føler ikke kun jeg mig vildledt. Denne oprindelige plan skulle åbenbart kun tjene til at åbne døren for hotelprojektet, mente Pelle Hansen fra De Grønne ifølge Flensburger Tageblatt.

Afviser mistanke

Mistanken blev afvist af Peter Schroeders, der er leder af Flensborg Kommunes byudvikling.

- Det er blevet tydeligt for os, at et umiddelbart naboskab mellem boliger og sportshotellet rummer problemer. Og et så komplekst projekt må have chancen for at udvikle sig, mente Peter Schroeders.

Han understregede, at byens siden første præsentation af planerne for længst har kompenseret med nye lejligheder i stedet for de 30, der falder bort i forbindelse med hotelbyggeriet.

Det er de to, lokale investorer og sponsorer hos SG Flensburg-Handewitt, der står bag hotellet.