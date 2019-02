Kæmpe lastvognstog får lov at køre gennem Flensborg by

Selv om politikerne i Flensborg slet ikke er blevet spurgt, vil trafikministeriet i Kiel tillade op til 25 meter lange lastvognstog at køre gennem gaderne i Flensborg.

FLENSBORG: Trafikministeriet i Kiel forventer, at meget store vogntog - det vil sige lastbiler med en længde på op til 25 meter - til sommer må køre gennem Flensborg for at komme til industrihavnen. Det oplyser ministeriet til Flensborg Avis i et skriftligt svar. Delstatens trafikminister, Bernd Buchholz, har bedt om at få flere vejafsnit frigivet til kæmpelastbilerne. Blandt vejafsnittene er også strækningen fra motorvej A7 via omfartsvejen B200 og B199 til industrihavnen. Det er forbundsrepublikkens trafikministerium, der skal godkende afsnittene, men ministeriet i Kiel forventer, at der kommer et ja senest til sommer. Ministeriet gør opmærksom på, at der ikke er tale om de såkaldte modulvogntog. Der er tale om lastbiler med en længde på op til 25,25 meter, men de må ikke overskride en totalvægt på 44 ton. De såkaldte modullastvogne, der blandt andet må køre i Danmark, har en tilladt totalvægt på op til 60 ton.

Ggrundlæggende vil jeg mene, at korte afsnit i byen ikke er egnet til kæmpelastbiler, og desuden så jeg hellere, at transporten via jernbane og skib styrkes. Arne Rüstemeier, gruppeformand for CDU.

Lokal modstand I Tyskland er de lange vogntog omstridte. Modstanderne mener blandt andet med, at de lange lastbiler belaster vejnettet mere end andre lastbiler. Desuden er lastbilerne en udfordring i sving og rundkørsler. - Der kan selvfølgelig være gode argumenter for at udvide vejafsnit for lange lastbiler. Men grundlæggende vil jeg mene, at korte afsnit i byen ikke er egnet til kæmpelastbiler, og desuden så jeg hellere, at transporten via jernbane og skib blev styrket, siger CDU's gruppeformand i Flensborgs byråd, Arne Rüstemeier. Slesvig-Holstens trafikminister er ikke enig i kritikken Han vælger at fokusere på de positive aspekter.

Minister uenig Det oplyser ministeriet i sit skriftlige svar. Pilotprojekter med de lange lastbiler har ifølge ministeriet vist, at der ikke er en øget sikkerhedsrisiko. Desuden stiger belastningen af vejnettet ikke, fordi vægten på de lange lastbiler ikke må overstige de 44 ton. Samtidig har feltforsøg vist, at de lange lastbiler ikke forurener mere end andre transportformer. Derimod mener ministeren, at CO2-udslippet reduceres, fordi færre lastbiler transporterer store mængder gods. Politikerne og forvaltningen i Flensborg er ikke blevet inddraget, og det ser ud til, at politikerne i Flensborg havde sagt nej, hvis trafikministeriet havde spurgt.