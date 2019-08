Kæmpe landbrugsmesse melder om alt udsolgt

Interessen for at udstille på den stor messe Norla i Rendsburg er i år betydelig større, end messeområdet har kapacitet til at rumme.

- Hvis vi skulle have haft plads til alle interesserede udstillere, skulle messeområdet have været 2500 kvadratmeter større, fortæller messechef Dörthe Röhling til avisen Schleswig-Holsteinische Landeszeitung.

Dyrskuet er messens vigtigste attraktion i denne omgang. Adskillige hundrede dyr kan beundres på pladsen lige syd for Kieler-kanalen. Først og fremmest er det kvæg, heste og får, messens gæster får at se.

Puslespillet gik nogenlunde op, fordi nogle af de mest pladskrævende virksomheder denne gang har foretrukket landbrugsmessen i Hannover frem for det tilsvarende arrangement i Slesvig-Holsten. Derfor lykkedes det Dörthe Röhling at presse flere stande ind på pladsen.

Rostævne samtidig

- Vi har ikke kunnet undgå det sammenfald. Roerne skal koordinere deres aktiviteter med verdensmesterskaberne og tv-stationerne. Norla kan til gengæld først gennemføres, når landmændene har overstået høsten, siger Dörthe Röhling til avisen.

Norla kunne heller ikke udskydes. Så var arrangementet nemlig kommer i karambolage med den store byggemesse Nordbau, der finder sted i den nærliggende by Neumünster.

Sammenlignet med sidste år er entreprisen uændret. Et dagskort koster otte euro. Dog er der også mulighed for at købe familiebilletter for to voksne og maksimalt tre børn for 18 auro. Billetterne kan købes online på norla-messe.de samt ved indgangen.

Norla slutter den 8. september.