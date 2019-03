Kæmpe flyshow finder sted 40 kilometer syd for grænsen

JAGEL: Op mod 40.000 besøgende. Det forventer oberst Oberst Kristof Conrath, når han som chef for det tyske forsvars flyvestation i Jagel lige syd for Slesvig inviterer alle interesserede inden for den 15. juni. Det sker i forbindelse med Tag der Bundeswehr - forbundsværnets dag.

- Vores største attraktion er flyopvisningen, hvor der også er indbudt maskiner fra andre flyvestationer og udlandet, forklarer Kristof Conrath i en pressemeddelelse.

Over 30 helikoptere og fly indgår i programmet. Også veteraner kommer på vingerne. For 70 år siden gik allierede maskiner nemlig i luften fra Jagel med forsyninger til borgerne i Vestberlin, som led under den blokade, der var iværksat af Sovjetunionen. Så disse såkaldte rosinbombere indgår naturligvis i programmet.

Titusinder af gæster i løbet af en enkelt dag kræver planlægning og logistik. Blandt andet bliver der indrettet 28.000 parkeringspladser på tre forskellige arealer. Fra p-pladserne bliver de besøgende så transporteret til flyvestationen i shuttle-busser.