I et mere end 6000 kvadratmeter stort anlæg i slesvig-holstenske Neumünster skal der snart produceres medicinsk cannabis til tyske patienter. Anlægget er det første i forbundsrepublikken.

- Ved rejsegildet når vi en milepæl for vores topmoderne produktionssted for medicinsk cannabis i Neumünster, understregede Hendrik Knopp, der er direktør for Aphria i Tyskland.

NEUMÜNSTER: Under mediernes store bevågenhed fejrede virksomheden Aphria tordag rejsegilde for Tysklands første, lovlige anlæg til produktion af cannabis. Efter kun knap syv måneder står murværket til det mere end 6000 kvadratmeter store byggeri i Neumünster i det centrale Slesvig-Holsten.

Nye arbejdspladser

Virksomheden skaber godt 50 nye arbejdspladser. Så for Neumünsters overborgmester, Olaf Tauras, var torsdag lidt af en festdag.

- Jeg er glad for, at Aphria trods udfordringerne og de årelange forhandlinger ikke gav op og fremover producerer i vores by, betonede han.

Slesvig-Holstens erhvervsminister Bernd Buchholz fastslog, at placeringen er velvalgt. Slesvig-Holsten er nemlig i forvejen et centrum for fremstilling af produkter til sundhedssektoren.

Ministeren lagde også vægt på de høje sikkerhedsstandarder. Selv anlæggets spildevand bliver filtreret, så der ikke slipper rester fra produktionen ud i omgivelserne.

Aphria dyrker cannabis på vegne af forbundsrepublikkens medicinalstyrelse.

- Det nye anlæg i Neumünster er første skridt på vejen til en sikker og konstant forsyning af medicinsk cannabis til patienterne, så vi kan reducere vores afhængighed af import fra udlandet, mente Wieland Schinnenburg fra det liberale FDP's fraktion i forbundsdagen.

Han understregede samtidig, at den tyske tilladelse til en årlig produktion på mellem fem og seks ton er helt utilstrækkelig. I stedet krævede han, at der skal fremstilles omkring 50 ton.

- Vi både kan og skal tjene penge på medicinsk cannabis fremstillet i Tyskland, forklarede Wielandt Schinnenburg.