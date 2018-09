KAMPEN: Ved et indbrud i en mode- og smykkebutik i den mondæne ferieby Kampen på Sild lykkedes det natten til fredag indbrudstyve at slippe afsted med varer til en værdi af omkring 500.000 euro. Overvågning viser, at gerningsmændene kun opholdt sig i forretningen i cirka to minutter omkring klokken tre. I løbet af den tid knuste de flere montrer, hvor de stjal smykker og eksklusivt tøj.

/DPA