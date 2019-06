Kæmpe Nato-manøvre skaber ballade hos regeringspartier

KIEL: Søværnets havneanlæg i Kiel er propfyldt. Cirka 9000 soldater og 55 krigsskibe fra 16 Nato-lande er samlet for at deltage i Baltop 2019, som er den største sømilitære øvelse i det baltiske område nogensinde. Manøvrerne i Østersøen varer frem til den 21. juni.

Men allerede på forhånd går de politiske bølger højt. De Grønne i Kiels byråd kritiserer øvelsen. Særligt de forskellige sprængningstest kan medføre alvorlige konsekvenser for plante- og dyrelivet. For eksempel delfiner kan komme i fare, mener partiet.

- De Grønne afviser alt, hvad der forstyrrer den meget følsomme, økologiske balance og kan øge udledningen af drivhusgasser, lyder det fra Jessica Kordouni, der er gruppeformand for De Grønne i Kiels byråd.

Holdningen møder alt andet end forståelse hos det konservative CDU, som De Grønne ellers sidder i regeringskoalition med i den slesvig-holstenske landdag.

- De Grønne i Kiel må snarest afklare deres holdning til Nato. Når man afviser en international marineøvelse på grund af klimapolitik, bliver der sat spørgsmålstegn ved Tysklands evner til at forsvare sig selv og indgå i et forsvarspolitisk samarbejde, siger Tobias Koch, der står i spidsen for CDU-fraktionen i landdagen.

Også De Grønnes anden regeringspartner, det liberale FDP kritiserer De Grønne med samme argumenter.