Kæledyr kan være et dyrt bekendtskab

Hundeskat er en af de afgifter, som de enkelte kommuner selv står for. Og i Flensborg koster første hund 132 euro om året, mens nummer to og tre udløser en regning på henholdsvis 180 og 210 euro. Har man således tre hunde, er prisen hvert år 522 euro eller omregnet knap 4000 kroner.

FLENSBORG: Syd for grænsen kan menneskets bedste ven være et dyrt bekendtskab. Her skal der nemlig ikke kun betales dyrlægeregninger, hundefoder og andre fornødenheder. Nej, hunde er også et populært beskatningsobjekt.

Ingen husbesøg

I virkeligheden kan der dog være langt flere hunde inden for bygrænsen. Myndighederne gennemfører nemlig kun stikprøvekontroller. Desuden følger man op på anmeldelser fra borgere, der mener der foregår uanmeldt hundehold i nabolaget. Men der gennemføres ikke "hundetællinger" i de enkelte borgeres hjem.

- Der er helt sikkert hunde, der ikke er registreret. Men en egentlig optælling ville være forbundet med en stor indsats, der skal afvejes mod beskeden merindtægt, siger Flensborgs pressetalsmand, Clemens Teschendorf, til avisen.

Kommunerne i Slesvig-Holsten håndterer hundeskatten vidt forskelligt. Anderledes håndfast vil man gå til værks i Slesvig. Her har myndighederne meddelt, at der fremover bliver gennemført uanmeldte besøg hos indbyggerne for at tjekke hundebestanden. Foreløbig er det dog ikke sket, men alene truslen fik borgerne til at anmelde 183 nye dyr, hvilket faktisk var en stigning på godt ti procent, fortæller Tageblatt.

I Osterrönfeld syd for Rendsburg har man for nylig besluttet helt at afskaffe afgiften, fordi den den ramte uretfærdigt. Kun hunde er nemlig omfattet at beskatning, mens for eksempel katte og andre husdyr ikke koster noget.

Tangstedt Kommune i delstatens sydøstlige hjørne indførte sidste år en skat på heste. Efter rasende protester blev beslutningen dog omgjort, og den slesvig-holstenske landdag har efterfølgende ligefrem forbudt hesteskatter.