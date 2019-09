Jysk på tysk fik kongeligt besøg

HANDEWITT: Dronningen besøgte torsdag det administrative hovedkontor for Jysks central- og sydeuropæiske aktiviteter i Handewitt lige vest for Flensborg. I foyeren fik Dronningen fremvist en udstilling, der illustrerer forskellen på virksomhedens produkter i henholdsvis Tyskland og Danmark. I konferencerummet blev Hendes Majestæt dernæst præsenteret for virksomhedens globale aktiviteter.

Håndboldspillerne Lasse Svan hansen, Simon Hald og Anders Zachariassen fra SG Flensburg-Handewitt overrakte dronningen spilletrøjer til dronningens børnebørn med børnebørnenes navne på som gave.

Syd for grænsen hedder Jysk Dänisches Bettenlager. Virksomheden i Flensborg varetager driften af alle Jysk-koncernens butikker i Central- og Sydeuropa.