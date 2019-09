Invasion af brandmænd: 120 måtte have førstehjælp

TRAVEMÜNDE: Efter en sand invasion af brandmænd i den forløbne uge har livreddere måttet give førstehjælp til cirka 120 badegæster på strandene langs Østersøen ved Lübeck. Omkring 600 andre har fortalt, at de har været i uønsket kontakt med dyrene. De lokale myndigheder har hejst røde flag på strandene og advarer indtrængende mod at gå i vandet. For øjeblikket er der ikke mange brandmænd at se. Men deres fangtråde driver stadig i stort tal rundt i vandet og kan give kraftige forbrændinger.

Giften fra brandmænd udløser ekstreme smerter og kan i værste fald være dræbende.

Eksperter mener, invasionen skyldes et højt indhold af næringsstoffer i vandet. Det udløser store mængder plankton, der er en vigtig næringskilde for brandmændene.

/DPA