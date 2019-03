Internationale tog dropper stop i Slesvig-Holsten

I den nye køreplan standser de dansk-tyske eurocity-tog ikke en eneste gang i Slesvig-Holsten. Lokale politikere raser over beslutningen

FLENSBORG: Fra december kommer der drastiske omlægninger af den grænseoverskridende togtrafik i Slesvig-Holsten. Så er det nemlig slut med at fragte togpassagerer fra Sjælland mod Hamborg via færgen mellem Rødby og Puttgarden på Femern. I stedet kører alle tog mellem Danmark og Hamborg fremover via Flensborg. Forklaringen er forberedelserne til byggeriet af Femern-tunnellen. For rejsende mellem Sjælland og Hamborg er omlægningen en fordel. Trods den 160 kilometer længere tur daler rejsetiden nemlig med cirka et kvarter. Men lokalt i Slesvig-Holsten bliver servicen ikke-eksisterende. Eurocity-togene kommer nemlig ikke til at standse en eneste gang på strækningen mellem Flensborg og Hamborg.

Jernbanen spolerer fjerntrafikken i Slesvig-Holsten og tager afsked med sin kerneopgave. Steffen Regis, De Grønne.

En skandale - Slesvig-Holsten bliver degraderet til et rent transit-land. Her er det tvingende nødvendigt, at de tyske statsbaner gentænker deres beslutning, siger det grønne medlem af forbundsdagen Konstantin von Notz til mediehuset SHZ. Von Notz er selv fra Slesvig-Holsten og valgt til forbundsdagen for sit parti i Mölln, der ligger i den sydøstlige del af forbundslandet. Her er han også viceborgmester. I Slesvig-Holsten bakker De Grønnes ledelse op om kritikken og kalder den nye køreplan en skandale. - Jernbanen spolerer fjerntrafikken i Slesvig-Holsten og tager afsked med sin kerneopgave, nemlig at tilbyde attraktiv og klimavenlig transport til alle, forklarer De Grønnes partichef i delstaten, Steffen Regis, til mediehuset. På den nuværende tur mellem Femern og Hamborg standser eurocity-toget fra København to gange i Slesvig-Holsten, nemlig i Oldenburg sydvest for Femern samt i Lübeck. Det tilsvarende tog fra Flensborg har stop i Slesvig, Rendsburg og Neumünster inden ankomsten til Hamborg. Alle disse muligheder for at stige af og på toget forsvinder fra december.

Er umuligt Ifølge de tyske jernbaner, Deutsche Bahn, kan det imidlertid ikke være anderledes. - Det er umuligt at lægge stop ind i Slesvig-Holsten. Skinnerne mellem Flensborg og Hamborg er ganske enkelt for befærdede til, at det kan lade sig gøre hedder det i en udtalelse fra Deutsche Bahn.