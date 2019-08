Indvandrerbørn skal sprogtestes før skolestart

KIEL: For at afhjælpe sprogbarrierer i de små klasser overvejer Slesvig-Holstens undervisningsminister Karin Prien in Schleswig-Holstein at teste børnenes sprogkundskaber, inden de starter i skolen.

- Jeg kan godt forestille mig, at vi undersøger det sproglige niveau, når børnene er fire et halvt for så bedre at kunne stimulere den sproglige udvikling, forklarer Karin Prien.

De samme gælder den motoriske udvikling. Hamborg har allerede haft gode erfaringer med den slags tests.

Samtidig lægger den slesvig-holstenske minister skarpt afstand et forslag fra partifællen Carsten Linnemann, der er næstformand i den konservative CDU/CSU-gruppe i forbundsdagen. Han har plæderet for, at skolestarten skal udskydes for børn fra indvandrer- og flygtningefamilier, hvis deres tyskkundskaber er for ringe.

- Et barn har intet at gøre i en folkeskole, hvis det knap taler eller forstår tysk, mener Carsten Linnemann.

Karin Prien betegner forslaget som en helt forkert sti at betræde og en omgang populistisk vrøvl.

- Skolepligt er ikke kun en pligt for børnene, men også en rettighed til uddannelse, understreger Karin Prien.