Indbrudstyve sprøjtede peberspray mod vidne

WANDERUP: To tyveknægte sprøjtede peberspray mod et vidne, der forfulgte dem efter et indbrud i en kiosk i landsbyen Wanderup sydvest for Flensborg natten til tirsdag. Vidnet blev dog ikke ramt, og kort efter løb tyvene lige i armene på politiet.

Indbrudstyvene viste sig at være to mænd på 18 og 25 år. De havde knust ruden i kiosken og snuppet en bærbar computer, der lå på disken.

Den 18-årige kender politiet i forvejen for omfattende berigelseskriminalitet. Han er desuden mistænkt for et større tyveri af cigaretter i forbindelse med et indbrud på en tankstation i nordfrisiske Niebüll den 15. juli.

