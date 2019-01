Illegalt sommerhus truer tidsplan for motorvejsbro

Den kunstige Rader Insel er bogstavelig talt et bærende element i såvel den nuværende som den kommende bro over Kieler-knalen. Øen lægger nemlig areal til en del af bropillerne. Foto: Walter Rademacher/Wikimedia.

Ejeren af et ulovligt opført sommerhus på ø midt i Kieler-kanalen truer med at sabotere planlægningen af den nye motorvejsbro.

RENDSBURG: En bizar strid truer nu med at lægge forhindringer i vejen for byggeriet af den nye motorvejsbro over Kieler-kanalen. Balladen tager sit udspring på den kunstige ø, Rader Insel, der ligger midt i kanalen. På den idylliske ø er der uden byggetilladelse og dermed illegalt blevet opført sommerhuse. Det erkender bygherren da også selv. Alligevel lykkedes det efter årtiers tovtrækkerier at få et kompromis i stand mellem sommerhusets ejer og Rendsburg-Eckernförde Amt. Forretningsmanden Friedrich Schreiber får lov til at beholde sit sommerhus. Først efter hans død skal det fjernes. Til gengæld forpligtede Friedrich Schreiber sig til inden midten af 2018 at fjerne yderligere otte sommerhuse, der ligeledes er bygget illegalt på øen.

Kunstig ø Rader Insel er cirka 2,5 kilometer lang og 625 meter på det bredeste sted. Øen opstod, da en del af Kieler-kanalen blev rettet ud mellem 1912 og 1914.Øen har siden 1937 været forbundet med kanalens nordside med en bro.

Sejlivet husejer Sommerhusejeren har dog vist sig at være ualmindelig livskraftig. Foreløbig har han rundet de 96 år og har ikke travlt med at forlade denne jord og dermed sit ulovlige, men altså tolererede sommerhus. Tværtimod har han nu klaget til forvaltningsretten i Slesvig med påstand om, at den tidligere aftale med Rendsburg-Eckernförde Amt skulle ophæves. Amtet svarede igen med meldingen om, at sommerhuset skulle være rømmet senest den 29. januar. Hvis ejeren ikke efterfølgende og hurtigt sørgede for få fjernet det illegale byggeri, ville amtet få nedrivningen gennemført på Friedrich Schreibers regning. Den kulørte historie kan læses i fredagsudgaven af Flensburger Tageblatt. Avisen har ikke kunnet komme i forbindelse med Friedrich Schreiber. Til gengæld beretter kilder i amtet, at sommerhusejeren i flere omgange har truet med at sabotere byggeriet af den kommende motorvejsbro. Og Friedrich Schreiber ejer ifølge avisens informationer faktisk en del af de arealer, der indgår i lokalplanen for brobyggeriet. Ganske vist kan den slesvig-holstenske delstat i sidste ende vælge at ekspropriere de arealer, som er nødvendige. Den tyske planlov giver imidlertid de berørte parter omfattende klagemuligheder, og de juridiske tovtrækkerier kan trække ud i noget nær det uendelige i den slags sager, hvis der for eksempel kommer indsigelser mod en lokalplan.

Under tidspres Delstaten har bare ikke tid til tålmodighed. For senest i 2026 skal det være muligt at passere Kieler-kanalen via en ny forbindelse. Længere vil eksperterne nemlig ikke garantere for sikkerheden på den nuværende nedslidte motorvejsbro.