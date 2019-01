Ikoniske lystbåde bliver udstillet i Flensborg

Den afdøde italienske konstruktør Carlo Riva nyder nærmest guddommelig status blandt elskere af klassiske motorbåde. Nu viser særudstilling i Flensborg de flotteste eksemplarer fra hans hånd.

FLENSBORG: Blinkende chrom, ædel mahogni og luksususlæder fylder udstillingen hos Robbe & Berking Yachting Heritage Centre på Harniskai i Flensborg. Museet er nemlig rammen om en udstilling med motorbåde kreeret af den italienske konstruktør Carlo Riva, der døde i 2017. - Blandt liebhavere har han nærmest guddommelig status, forklarer Oliver Berking, der har skabt det maritime museum i Flensborg. Lystbådene har han blandt andet fundet ved Gardasøen i Italien og den tyske Bodensee. Her er det lykkedes ham at overtale ejerne til at få deres lystbåde transporteret til Flensborg med argumentet om, at fartøjerne jo alligevel ikke er på vandet om vinteren.

Blå bog Den 56-årige Oliver Berking er ikke kun bådentusiast samt værfts- og museumsejer. Han er også direktør for den hæderkronede Flensborg-virksomhed Robbe og Berking, der blandt verdens største producenter af bestik og service af sølv i prisskalaens allerøverste ende.

Er lykkelig - Jeg telefonerede, indtil jeg kunne fylde udstillingshallen. Og så var vi lykkelige, siger Oliver Berking. Ni eksemplarer af de forskellige motorbåde fra Carlo Rivas hånd har han fået fat på - den ene mere pragtfuldt end den andet. Det hele suppleres med en gammel anløbsbro af træ samt kridthvidt sand, der egentlig er beregnet til undulat bure. Også en buste af Carlo Riva rummer udstillingen. Bådene emmer af nostalgi fra 1960'erne. Dengang købte stjerne og rigmænd som Brigitte Bardot, Sean Connery, Jean-Paul Belmondo og Fiats chef Gianni Agnelli naturligvis en båd hos Carlo Riva. Det er fartøjer, der i dag kan koste op mod en halv million euro. - Det er et produkt, man forholder sig følelsesmæssigt til og besluttet sig for at erhverve med hjertet. Designet er enestående, mener Oliver Berking. Han har ambitioner for både museet og det tilhørende værft i Flensborg. - Vi vil være et centrum på verdensplan, når det handler om klassiske lystyachter, understreger Berking.

Høje ambitioner Han er godt på vej. Allerede nu finder såvel bådkøbere som udstillingsgæster fra for eksempel USA og Australien vej til Flensborg for at se nærmere på værft og museum. Og her møder de så ikke kun spændende bådtyper, men også verdens smukkeste sejlsports-område, lyder Oliver Berkings overbevisning. Særudstillingen i Robbe & Berking Yachting Heritage Centre på Harniskai 13 på østhavnen i Flensborg løber frem til den 15. april. Museet har åbent alle dage undtagen mandag i tidsrummet mellem 11 og 18.