FLENSBORG: En 40-årig mand fra Flensborg er i livsfare efter et brutalt slagsmål uden for et diskotek ved Flensborg Havn søndag i de tidligere morgentimer. To mænd var af foreløbig ukendte grunde kommet i konflikt med fem andre mænd. Uenigheden endte med et slagsmål, hvor den 40-årige blev slået i jorden og derefter sparket flere gange i hovedet.

De fem mænd flygtede, men blev kort efter anholdt. Tre personer i alderen mellem 39 og 40 år er fortsat tilbageholdt. Anklagemyndigheden efterforsker sagen som et drabsforsøg og kræver mændene varetægtsfængslet.

/JV