I Slesvig-Holsten brænder det oftere end i andre lande

KIEL: I Slesvig-Holsten brænder det oftere end i andre forbundslande. Problemer er blot, at ingen ved hvorfor.

De tyske forsikringsselskabers interesseorganisation har netop udsendt en statistik over brandskader i hele Tyskland. Her ligger Slesvig-Holsten på indeks 147 - altså cirka 50 procent over det tyske gennemsnit målt på de økonomiske konsekvenser. Til sammenligning er indekset for Bayern kun halvt så højt.

Brandværnenes egne tal bekræfter tendensen. Ifølge værnenes landssammenslutning slukkede brandfolkene sidste år 8154 bande i Tysklands nordligste delstat. I Bayern med fire gange så mange indbyggere var der kun dobbelt så mange indsatser.

- I nord spiller brandstiftelse en større rolle, mens lynnedslag skaber problemer mod syd, formoder Oliver Hauner fra forsikringsselskabernes brancheorganisation.

Den forklaring køber delstatsbrandchef Frank Homrich dog ikke.

- Den påstand kan man ikke lade stå uimodsagt. Der er intet belæg for den, forklarer Frank Homrich.

Ifølge delstatens institut for skadesforebyggelse er den hyppigste brandårsag tekniske defekter som kortslutninger. De udløser omkring 33 procent af brandene. Herefter følge menneskelige fejl som glemt mad på et tændt komfur. I 17 procent af tilfældene er det forklaringen, når slukningskøretøjerne rykker ud.