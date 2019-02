Hvert fjerde nordtysk barn har en kronisk sygdom

Undersøgelsen viser også, at der er tydelig sammenhæng mellem forældrenes uddannelsesniveau og børnenes sundhed: Modelfoto: Scanpix/Ida Guldbæk Arentsen.

Slesvig-Holsten er den delstat, hvor børnenes sundhed er bedst. Alligevel rammes cirka 25 procent af kroniske lidelser.

KIEL: Først den gode nyhed: Slesvig-Holstens børn og unge er sundere end de jævnaldrende i resten af forbundsrepublikken. De har markant færre infektions- eller luftvejssygdomme end andre tyske børn. Også diagnosen ADHD bliver sjældnere stillet i Tysklands nordligste delstat. Det fremgår af en ny rapport fra sygekassen DAK. Og den dårlige nyhed? Hvert fjerde barn i Slevig-Holsten lider af kroniske sygdomme! - Det drejer sig om sygdomme som astma og børneeksem, der i høj grad påvirker hverdagen for børnene og deres forældre, forklarer Cord-Eric Lubinski, der er chef for DAK i Slesvig-Holsten. Hertil kommer, at seks procent af børnene over 12 år klager over rygsmerter, mens fire procent er voldsomt overvægtige.

Hyppige lægebesøg DAK bruger årligt 26,7 millioner euro på behandling af mindreårige. Halvdelen af omkostningerne bliver udløst af kun tre procent af de forsikrede børn, fordi de har meget alvorlige sygdomsforløb. Statistikken viser, at 90 procent af alle børn mindst en gang om året er enten hos lægen eller på sygehuset. Hvert fjerde barn får antibiotika mindst en gang hvert år. - Det er alt for mange. Her har vi behov for oplysning, advarer Ralf van Heek, der er leder af børnelægernes sammenslutning i Slesvig-Holsten. På vegne af DAK har universitetet i Bielefeld analyseret 30.000 slesvig-holstenske patientjournaler. Her er ikke blot sygdomme blevet tjekket gennem en længere periode. Universitetet har også sammenholdt børnenes sundhedstilstand med deres forældres uddannelsesniveau. - Huller i tænderne, overvægt og også taleforstyrrelser er diagnoser, hvor der er en tydelig sammenhæng mellem forholdene i hjemmet og børnenes sundhed, konstaterer Cord-Eric Lubinski. I familier med lavt uddannelsesniveau er børnene således tre gange hyppigere ramt af bestemte sygdomme, end i hjem hvor forældrene er akademikere.

Storbyer er farlige Men der er også forskelle mellem by og land. I de større byer som Kiel, Flensborg, Neumünster og Lübeck er næsten dobbelt så mange børn ramt af karies som i de mere landlige områder. Samtidig er børnenes risiko for at blive ramt af en depression op til 50 procent højere.