Hver fjerde bilist gik i fælden ved kontrol på A7

KIEL: Hver fjerde gang var der "gevinst", da politiet i denne uge gennemførte en omfattende trafikkontrol på motorvejsbroen over Kieler-kanalen. 112 køretøjer blev kontrolleret, og der blev skrevet 28 rapporter. I langt de fleste tilfælde var der tale om småting som sprungne pærer og lignende. Fire biler havde dog så alvorlige mangler, at chaufførerne står til en bøde.

To af bilisterne havde intet kørekort, og den ene af dem forsøgte at bluffe sig gennem kontrollen med et forfalsket førerbevis. En enkelt blev sigtet for narkokørsel.

/JV