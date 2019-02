Husk nu: Elb-tunellen er spærret

HAMBORG: I den kommende weekend er motorvejstunnellen under Elben ved Hamborg fuldstændig spærret. Her er det hverken mod nord eller syd muligt at komme gennem Hamborg på den vigtige motorvej A7.

Spærringen træder i kraft lørdag kl. 22 og bliver først ophævet igen søndag morgen kl. ni.

Skal man passere Hamborg, er det i begge retninger nødvendigt at køre ind gennem byen. Der må påregnes betydelige forsinkelser.

Det er nødvendigt at stoppe trafikken i tunnellen, fordi noget nyt, teknisk udstyr skal afprøves.

Totalspærringer af Elb-tunnellen er yderst sjældne. Den kommende weekend er således kun fjerde, fuldstændige lukning siden indvielsen i 1975.

/DPA