Hotelbyggeri er opgivet

FLENSBORG: Investorer får ikke lov at bygge et nyt hotel ved banegården i Flensborg. Ved afstemningen i teknisk udvalg var der stemmelighed med henholdsvis otte for og otte imod hotelplanen. Hermed er der ikke flertal for at tillade byggeriet.

Byggeriet har været omstridt, fordi cirka 60 træer i givet fald skulle vige pladsen for hoteller og det tilhørende parkeringshus. Her var det ikke tilstrækkeligt for modstanderne, at investorerne lovede at plante endnu flere, nye træer andre steder i byen.

/SHZ