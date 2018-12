Højreparti vil smide sin egen formand på porten

KIEL: Hun skal smides ud af partiet. Sådan lyder dommen fra partiets top over Doris von Sayn-Wittgenstein, der er formand for det højrenationale Alternative für Deutschland/AfD i Slesvig-Holsten. Partiets fællestyske ledelse besluttede mandag at tage skridt til at ekskludere delstatsformanden. Det skriver nyhedsbureauet, DPA.

Doris von Sayn-Wittgenstein er blevet en belastning for sit parti, fordi hun har forbindelse til foreningen Gedächtnisstätte - mindesmærke. Foreningen har snitflader med kredse, der benægter folkemordet på de europæiske jøder. Faktisk mener Gedächtnisstätte, at tyskerne var de hårdest ramte ofre for anden verdenskrig.

AfD-fraktionen i den slesvig-holstenske landdag har af samme grund allerede i begyndelsen af december ekskluderet Doris von Sayn-Wittgenstein. Men hun er fortsat såvel partimedlem som øverste, organisatoriske leder af AfD i Tysklands nordligste delstat.

Efterretningstjenesten holder Gedächtnisstätte under observation. Foreningen er også placeret på en intern AfD-liste liste over organisationer, som partimedlemmer skal holde sig fra.