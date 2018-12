Højreparti har hemmelig top

FLENSBORG: Det højrenationale parti, Alternative für Deutschland/AfD, har en lokalafdeling i Slesvig-Flensborg Amt. Men bortset fra formanden, Lambert Gatzen, er det hemmeligt, hvem der sidder i lokalbestyrelsen. Formanden forklarer, at anonymiteten skyldes frygt for såkaldte antifascister. Her har aktive medlemmer af AfD i Flensborg tidligere oplevet hærværk mod deres hjem og biler, siger Lambert Gatzen.

På baggrund af 40 års karate-træning er Lambert Gatzen ikke selv nervøs for at stå frem, understreger han.

/DPA