KIEL: Efter den stærkt omstridte Doris von Sayn-Wittgenstein er blevet valgt som formand for det højrenationale Alternative für Deutschland/AfD i Slesvig-Holsten, frygter partiet nu at bliver undergravet indefra af ekstremister. Det fremgår af dokumenter, som nyhedsbureauet DPA har haft mulighed for at se.

- AfD er specielt truet af at blive infiltreret af højreekstremister og derefter gå i opløsrning, hedder det i dokumenterne.

Papirerne er en del af sagsakterne i striden mellem partiledelsen og Doris von Sayn-Wittgenstein. Partiledelsen har ihærdigt, men forgæves forsøgt at få den kvindelige politiker fra Slesvig-Holsten smidt ud, fordi hun blandt andet har haft kontakter til en forening på den yderste højrefløj, der bliver observeret af efterretningstjenesten.

Doris von Sayn-Wittgenstein er af samme grund blevet ekskluderet fra AfD-fraktionen i den slesvig-holstenske landdag. Alligevel valgte AfD-medlemmerne hende som delstatsformand på et partimøde i slutningen af juni.

Talsmanden for AfD i hele Tyskland, økonomiprofessoren Jörg Meuthen appellerer til partifællerne om opbakning til at komme af med Doris von Sayn-Wittgenstein.

- Alle involverede funktionærer i partiet har en forpligtelse til at forklare nødvendigheden af en eksklusion til dem, der forsat hælder i retning af Sayn-Wittgenstein, siger Jörg Meuthen til avisen Welt am Sonntag.