Høj løn og arbejdsklima lokker tyskerne til Danmark

Cirka 14.000 nordtyskere tager hver dag turen over grænsen for at arbejde i Danmark. Langt færre pendler den modsatte vej mod syd.

Mindsteløn er forskellig

I Danmark ligger startlønnen for ufaglærte ikke under 100 kroner i timen, hvilket svarer til omkring 13,50 euro. Helt nøjagtig har de lavest lønnede i Danmark en gennemsnitlig timeløn på 110 kroner i timen. Denne løn er i modsætning til situationen i Tyskland ikke fastsat politisk, men forhandlet på plads mellem arbejdsmarkedets parter.

- Sammenlignet med den tyske mindsteløn er det indlysende attraktivt for disse arbejdsgivere at pendle over grænsen, mener Peter Hansen.

I Tyskland har den lovfæstede mindsteløn siden årsskiftet været 9,19 euro i timen. Den forskel gør det interessant at køre længere for at komme på arbejde og tilmed skulle forholde sig til to forskellige skattesystemer.

En stor del af pendlerne har dog aldrig arbejdet andre steder end i Danmark. Her handler det om mennesker, der har valgt at flytte over grænsen for at bosætte sig på den tyske side, men er blevet på det danske arbejdsmarked.

- De pågældende har jo egentlig ikke fået arbejde i et andet land, men derimod en lejlighed, understreger Peter Hansen med henvisning til de mange danskere, der har valgt at slå sig ned i Flensborg, men fortsat arbejder i Danmark.