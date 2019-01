Hjerteskærende appel til drabsmand: Du har taget moren fra tre småbørn

KIEL: Med den vel mest usædvanlige plakat nogensinde efterlyser kriminalpolitiet i Kiel nu dødsskytten fra Schönberg ved Kiel. Plakaten viser hverken et billede af den mistænkte eller en fantomtegning. Den skildrer konsekvenserne af gerningsmandens handling.

En far skubber en tvillinge-barnevogn og holder sin datter i hånden. Moren mangler. Med denne følelsesladede kommunikation håber politiet at udløse nye meldinger fra vidner i sagen, hvor en 39-årig mor til tre nytårsaften blev dræbt af et projektil i hovedet.

- I forbindelse med plakaten er vi blevet rådgivet af specialister. Billedet skildrer familiens tragedie, og vi håber på den vis at opmuntre vidner til at fortælle om deres iagttagelser, siger Matthias Felsch, der er talsmand for politiet.

Naturligvis er billedet også en direkte appel til gerningsmandens samvittighed og eventuelle vidners skyldfølelse.

Nytårsaften ved midnatstid stod den 39-årige sammen med sin mand og parrets syvårige datter uden for deres hjem. Pludselig faldt kvinden om med et blødende sår i hovedet. Parrets etårige tvillingedrenge sov trygt inden døre.

Foreløbig er der ingen spor af gerningsmanden. Politiet går ud fra, der har været tale om et vådeskud, der måske er affyret i kådhed.