Hjemmeside solgte både narko og falske papirer

PINNEBERG: Politiet har anholdt en 34-årig mand fra Pinneberg i det sydlige Slesvig-Holsten og sigtet ham for at være involveret i omfattende kriminalitet på internettet. Politiet mener, manden har været administrator for siden Fraudsters, hvor kunderne blandt andet kunne købe narko og falske id-papirer.

På et tidspunkt var der registreret omkring 30.000 brugere på siden. Ifølge sigtelsen mistænkes den 34-årige formedvirken til flere end 1700 lovovertrædelser som narkohandel, dokumentfalsk og hæleri med stjålne data. Manden er varetægtsfængslet.

Siden har ikke været i drift siden april.

Også en 44-årig mand fra den østtyske delstat Sachsen-Anhalt er anholdt i sagen.

/DPA