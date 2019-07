Hitlers kammertjener nød otium i Slesvig-Holsten

Gennem samtaler med ældre borgere har lokalhistoriker afdækket, at Hitlers kammertjener i årtier efter krigen boede i Slesvig-Holsten. Hidtil har man troet, han holdt til i Hamborg.

SCHENEFELD: Han var blandt Hitlers nærmeste fortrolige. Heinz Line var den tyske diktators kammertjener. Det var også ham, der fandt Hitler efter dennes selvmord og sørgede for, at liget den 30. april 1945 blev brændt i rigskancelliets have.

I ti år var Heinz Line i Adolf Hitlers personlige tjeneste og befandt sig i magtens centrum. I 1939 blev han forfremmet til kammertjener.

Efter overstået krigsfangenskab trak Line sig tilbage til Schenefeld i det sydlige Slesvig-Holsten, hvor der herskede et afslappet forhold til det tidligere regimes forbrydelser.

Hidtil har det været en ret velbevaret hemmelighed, at Heinz Linge havde folkeregisteradresse i Slesvig-Holsten. I stedet er hans opholdssted i forskellige værker blevet beskrevet som Hamborgs opland.