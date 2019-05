FLENSBORG: I den kommende weekend kommer det til at vrimle med historiske skibe på Flensborg Fjord. Så er den nemlig tid til den traditionsrige rumregatta i Flensborg.

I år forventes omkring 90 skibe fra primært Tyskland og Danmark til arrangementet, som denne gang bliver gennemført gang nummer 40. Allerede torsdag ved middagstid begynder havnefesten, når fiskemarkedet på havnen åbner med mad og kunsthåndværk i de mange boder.

Fredag starter så begivenhederne på vandet, hvor de mindre sejlskibe dyster på fjorden. Om eftermiddagen ankommer de store sejlskibe til Flensborg. Inden de når Flensborg, har skibene anløbet Sønderborg Havn.

Lørdag klokken 11 er det tid for den "rigtige" romregatta, hvor de store, gaffelriggede skibe sejler om kap. Her gælder det for alt i verden om ikke at nå i mål som nummer et. Det udløser nemlig kun hån og et overordentligt grimt trofæ, mens besætningen ombord på skib nummer to kan glæde sig over en magnumflaske af den rom, der har givet regattaen sit navn.

Søndag morgen stævner de mange skibe atter ud gennem Flensborg Fjord med kurs mod deres respektive hjemhavne.