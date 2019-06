Historisk sejlskib blev hævet

STADE: Natten til mandag lykkedes det at bjærge det historiske skib No. 5 Elbe, der var sunket på Elben i farvandet mellem Slesvig-Holsten og Niedersachsen. Det 136 år gamle skib har hjemhavn i Hamborg og kolliderede for godt en uge siden med et containerskib på Elben. Forinden havde foreningen bag skibet netop afsluttet en omfattende restaurering af to-masteren.

Ved havariet var der 43 personer ombord på No. 5 Elbe. Otte passagerer kom lettere til skade.

Skibet blev hævet ved hjælp af sække, der blev pumpet fulde af luft og derefter trak skibet op til vandoverfladen. Nu skal eksperter i gang med at tjekke, hvor omfattende skaderne på fartøjet er.

/DPA