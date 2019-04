Historisk kro brændte ned til grunden - nu rejser den sig endelig igen

For Lenka Hansen-Mörck var branden et chok. Det gælder så meget desto mere, som det ikke var første gang, flammerne hærgede stedet. Allerede i 1980 var der en storbrand, som ødelagde en stor del af den samling, der dokumenterer kroens og landsbyens historie.

OEVERSEE: I slutningen af juni sidste år brændte Slesvig-Holstens ældste gæstgiveri ned til grunden. Og det syntes at vare en evighed, inden ruinen af Historischer Krug - Den Historiske Kro - i Oversee lige vest for Flensborg kunne blive fjernet. Men nu er der lys forude for ejeren, Lenka Hansen-Mörck. Byggetilladelsen er udstedt, og den den 29. april starter arbejdet.

Har jernvilje

Ejeren lod sig dog ikke slå ud af endnu en skæbnesvanger begivenhed. Efter den første forskrækkelse havde lagt sig, var hun sikker på én ting. Historscher Krug skulle genopbygges.

- Det skylder jeg både stedets historie og min familie, sagde Lenka Hansen-Mörck kun få uger efter den ødelæggende brand.

Den ærgerrige plan om, at kunne fejre både nyindvielsen og stedets 500-årige jubilæum samtidig i 2019 måtte dog snart opgives. Diverse godkendelser tog nemlig deres tid.

Derfor er Lenka Hansen-Mörck taknemmelig over, at alt er på plads. Nu kan projektet endelig starte.

Under alle omstændigheder bliver 500 års jubilæet dog markeret allerede i år. Det sker dog under mere beskedne former i gæstgiveriets have.

Årets vigtigste begivenhed bliver dog byggeriet, der skal genskabe det historiske forbillede. Stråtag vil Lenka Hansen-Mörck dog under ingen omstændigheder have på bygningen. To skrækkelige brande er mere end nok for hende.

Hun henter styrke i det store projekt i sin selvdisciplin, men også i den anerkendelse, hun høster. Således er hun blevet kåret som "årets kvinde" for det bæredygtige, regionale køkken i den historiske kros restaurant. Bag kåringen stod den internationale organisation Toques d'Or International - Den gyldne Kokkehue, der kæmper for et køkken uden kunstige tilsætningsstoffer.