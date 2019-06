Herreløs motorbåd drønede rundt på Flensborg Fjord

SKOMAGERHUS: En herreløs motorbåd udløste mandag aften en større redningsaktion på Flensborg Fjord ud for Skomagerhus.

I første omgang frygtede redningsmandskabet fra brandværnet i Harrislee, at bådens fører var i fare. Det viste sig dog , at manden var nået uskadt i land. Af ukendte årsager havde bådens gashåndtag sat sig fat, og fartøjet drønede rundt i cirkler på fjorden. Bådejeren oplyste, at tanken var fuld, og turen kunne derfor være fortsat i timevis.

Både fra det frivillige brandværn i Glücksburg og sørednings-tjenesten DLRG blev kaldt til hjælp. Inden de nåede frem, gik bådens motor dog i stå og fartøjet kunne bjærges i land uden dramatik.

/SHZ