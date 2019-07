Hele verden skal fotograferes

FLENSBORG: I den kommende tid vil trafikanterne i Slesvig-Holsten møde mystiske biler med apparater på taget. Bilerne tilhører Apple, der er i fuld gang med at etablere en konkurrent til Google Street View. Apple gennemfotograferer vejnettet i hele verden. Mellem juli og september finder optagelserne sted i Tyskland.

Apples plan er, at Apple Look Around efterhånden skal erstatte Google Street View på alle Apples enheder som iPhones og iPads.

Systemet kræver mindre datakraft end konkurrentens.

/SHZ