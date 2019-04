KIEL: En heldig borger i Slesvig-Holsten er med et slag blevet befriet for alle økonomiske kvaler et godt stykke ud i fremtiden. Vedkommende har nemlig vundet 2,1 millioner euro i lotteriet GlücksSpirale. Gevinsten svarer til knap 16 millioner kroner.

Vinderen har dog et alternativ. Det er nemlig også muligt at få pengene udbetalt i rater på 10.000 euro eller omkring 76.000 kr. hver måned i 20 år.

Beløbet blev den første milliongevinst i år i Slesvig-Holsten.

/DPA