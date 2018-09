NEUENKIRCHEN. Samtlige fem medlemmer af familien blev hårdt kvæstede i forbindelse med et trafikuheld ved Neuenkirchen i det sydvestlige Slesvig-Holsten i weekenden. Her mistede en 26-årig mand lørdag aften herredømmet over sin bil, da han ville tænde en cigaret. Bilen krydsede en helle, ramte flere trafikskilte og væltede derefter om på taget på en mark.

De øvrige kvæstede er mandens 22-årige hustru og parrets tre små børn.

/SHZ